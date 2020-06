Pistorius zu Anschlag: «Wir dulden keinen Extremismus»

Einbeck (dpa/lni) – Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat den Sprengstoffanschlag auf das Haus einer Frau in Einbeck auf das Schärfste verurteilt und Konsequenzen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt gegen einen rechten Straftäter – der 26-Jährige steht im Verdacht, am Mittwoch einen Sprengkörper im Briefkasten einer Frau gezündet zu haben, die sich gegen Rechtsextremismus in der Region engagiert.

«Wir dulden in Niedersachsen keinen Extremismus – egal wo er herkommt», sagte Pistorius am Donnerstag. «Die Polizei wird die Umstände dieser Tat sehr genau untersuchen und prüfen, welche Tatbestände dadurch erfüllt worden sind.»

Bei der Explosion entstand erheblicher Sachschaden. Der 26-Jährige wurde dabei so schwer an der Hand verletzt, dass die Ermittler eine Blutspur bis zu seinem Wohnhaus verfolgen konnten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei Wohnungsdurchsuchungen stellte die Polizei diverse Beweismittel sicher, darunter auch Waffen.