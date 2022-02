Pistorius will auch in neuer Regierung Innenminister bleiben

Boris Pistorius spricht zu Beginn einer Innenministerkonferenz. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will auch nach der Landtagswahl im Herbst im Amt bleiben. «Ich bin kommende Woche neun Jahre im Amt und damit einer der dienstältesten Innenminister in Deutschland. Wenn die Wählerinnen und Wähler es möchten, würde ich das Amt sehr gern weiter ausüben», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. «Es macht mir nach wie vor viel Spaß und es gibt immer eine Menge zu tun.»

Pistorius sagte, er sei dabei, seine Nominierung als Landtagskandidat in seiner Heimat Osnabrück auf den Weg zu bringen. «Ich werde am 7. März hoffentlich von der Wahlkreisdelegiertenkonferenz als Landtagskandidat nominiert. Und dann will ich natürlich auch weiterhin Minister bleiben.»

Der 61-Jährige war vor seinem Posten als Innenminister von 2006 bis 2013 Oberbürgermeister von Osnabrück. Im Januar hatten mit Fraktionschefin Johanne Modder und Landtagspräsidentin Gabriele Andretta zwei prominente SPD-Politikerinnen ihren Rückzug aus dem Landesparlament angekündigt. Daraufhin gab es Spekulationen, dass der Innenminister eventuell folgen könnte.

