Pistorius Festredner beim 74. Übersee-Tag

Hamburg (dpa/lno) –

Verteidigungsminister Boris Pistorius wird am Montag (11.00 Uhr) als Ehrengast beim 74. Übersee-Tag in Hamburg erwartet. Der SPD-Politiker werde auch die Festrede im Großen Festsaal des Rathauses halten, teilte der Senat mit. Begrüßt wird Pistorius von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und dem Präsidenten des Übersee-Clubs, Harald Vogelsang.

Der Übersee-Club mit seinen mehr als 2200 Mitgliedern setzt sich für die Förderung des demokratischen Staatswesens, der Toleranz und der Völkerverständigung ein. Er ist traditionell ein Forum für Vorträge von bedeutenden Persönlichkeiten aus Hamburg und der Welt, darunter alle Hamburger Bürgermeister.

Der Übersee-Tag wird in diesem Jahr in seiner großen Ausführung begangen – mit einer Morgen- und einer Abendveranstaltung. Bereits seit 1950 feiert der Club jedes Jahr Anfang Mai den Übersee-Tag in Erinnerung an die Verleihung der Handelsprivilegien an die Freie und Hansestadt Hamburg durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa im Jahre 1189.