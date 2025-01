Pistorius besucht Marineflieger in Nordholz

Nordholz (dpa) –

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besucht am Morgen (9.00 Uhr) die Marineflieger im niedersächsischen Nordholz im Landkreis Cuxhaven. Der SPD-Politiker möchte sich auf dem Stützpunkt über die vielfältigen Fähigkeiten und die künftige Ausrichtung der fliegenden Flotte sowie über den Stand der Einführung neuer Waffensysteme informieren.

Geplant ist auch, dass Pistorius mit den Soldaten und Soldatinnen ins Gespräch kommt. Dabei geht es unter anderem um die Einführung des Mehrzweckhubschraubers NH-90 NTH «Sea Lion». In vertraulicher Runde ist außerdem ein Gespräch über anstehende Veränderungen am Standort geplant. So muss für neue Waffensysteme die Infrastruktur am Standort verändert werden.

Dem Marinefliegerkommando unterstehen die Seeluftstreitkräfte der Bundeswehr. Zu den Aufgaben gehören nach Angaben der Marine die Überwachung großer Seeräume und die Seekriegsführung aus der Luft gegen Ziele über und unter Wasser. Auch der Such- und Rettungsdienst Search and Rescue sowie der Transport von Personal und Material wird von den Marinefliegern geleistet.