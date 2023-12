Pisa-Ergebnisse: FDP-Fraktion beantragt Aktuelle Stunde

Kiel (dpa/lno) –

Das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler in der internationalen Leistungsstudie Pisa wird auch den Schleswig-Holsteinischen Landtag beschäftigen. Die FDP-Fraktion beantragte für die nächste Sitzung eine Aktuelle Stunde zum Thema. Der Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt betonte am Dienstag die Rolle der Corona-Pandemie und die zunehmende Zuwanderung bei den Ergebnissen. «Aber der Hinweis hierauf darf keine Ausrede für die Landesregierung sein. Die Probleme liegen erkennbar tiefer.»

Das Bildungsministerium habe beim Top-Thema der Lehrkräftegewinnung viel zu lange geschlafen. Die Umsetzung von Inklusion und Integration seien trotz großer Anstrengungen der Lehrkräfte ein großes Problem, das die Schulen zu überfordern drohe. Die Sprachförderung müsse viel früher beginnen, betonte Vogt.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Habersaat sprach von einem zweiten Pisa-Schock. «Die Ergebnisse sind erschütternd.» Das gelte in den Fächern, aber auch im menschlichen Miteinander: Zwölf Prozent der 15-Jährigen fühlten sich in ihrer Schule einsam, 22 Prozent geben an, mit ihrem Leben nicht zufrieden zu sein, 21 Prozent seien eigenen Angaben zufolge mindestens ein paar Mal pro Monat Opfer von Mobbing.

«Es darf nicht sein, dass unsere Kinder sich an den Schulen nicht wohlfühlen, an denen sie nun einmal einen großen Teil ihres Tages verbringen. Wer jetzt nur nach einer Stärkung der Basiskompetenzen ruft, verkennt, dass wir es mit jungen Menschen zu tun haben, die einen Anspruch auf ganzheitliche Bildung und Entwicklung haben», betonte der Bildungspolitiker.

Die deutschen Schülerinnen und Schüler haben in der internationalen Leistungsstudie Pisa im Jahr 2022 so schlecht abgeschnitten wie noch nie zuvor. Sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften handle es sich um die niedrigsten Werte, die für Deutschland jemals im Rahmen von Pisa gemessen wurden. Auch international sei die durchschnittliche Leistung drastisch gesunken, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in Berlin mit. Es ist das erste Pisa-Zeugnis seit der Corona-Pandemie. Die Ergebnisse sind nicht nach Bundesländern differenziert.