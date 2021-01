Pinguins Bremerhaven mit klarem Sieg gegen Krefeld

Bremerhavens Torwart Tomas Pöpperle wehrt einen Schuss von Krefelds Patrick Klöpper ab. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) – Mit einem klaren Sieg gegen Lieblingsgegner Krefeld Pinguine haben die Pinguins Bremerhaven ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga fortgesetzt. Die Norddeutschen gewannen am Mittwochabend mit 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) und feierten damit ihren fünften Sieg in Serie. Im 18. Aufeinandertreffen mit den Krefeldern war es der 17. Sieg für die Bremerhavener. Erst in der vergangenen Woche hatten sie in Krefeld ebenfalls gewonnen. Bremerhaven übernahm damit in der Nord-Gruppe die Tabellenführung. Krefeld wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und bleibt Tabellenletzter.

