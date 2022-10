Pilotenstreik: Keine gestrichenen Flüge

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die Flughäfen Hannover und Bremen werden weiter vom Pilotenstreik bei Eurowings verschont. Die Verbindungen nach Stuttgart und Palma de Mallorca blieben für Mittwoch bestehen, wie eine Flughafensprecherin in Bremen am Morgen sagte. Auch in Hannover waren nach den Daten der Flughafen-Homepage keine Eurowings-Flüge gestrichen.

Der Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter blieb damit an allen drei Streiktagen ohne Auswirkungen auf die Flughäfen Hannover und Bremen. An vielen anderen Standorten sollten hingegen auch am Mittwoch Flüge ausfallen. Von den ursprünglich geplanten 450 Starts und Landungen in Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, Hamburg und Berlin sind 307 gestrichen worden, hatte das Unternehmen mitgeteilt.

Am Mittwoch soll der Streik enden. Der Tarifkonflikt ist aber weit von einer Lösung entfernt. Daher drohen auch in den kommenden Wochen Streiks und Streichungen im Flugplan.