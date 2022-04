Hodenhagen (dpa/lni) –

Ein 56 Jahre alter Pilot hat sich bei einem Absturz eines Sportflugzeugs leicht verletzt. Beim Start am Sonntag in Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) fiel aus noch ungeklärter Ursache der Motor des Propellers aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Flugzeug in einer Höhe von rund 100 Metern befunden. Der Pilot konnte die kleine Maschine wieder landen, wobei er sich verletzte.