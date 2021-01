Physikerin Astrid Petersen zieht in Tüv-Nord-Vorstand ein

Das Logo der Prüfgesellschaft TÜV Nord ist am Hauptsitz zu sehen. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Die Physikerin Astrid Petersen ist beim Tüv Nord in den Vorstand eingezogen. Sie leitet dort seit dem Jahreswechsel das Personalressort, wie der Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Die 52-Jährige ist damit die erste Frau in der Führungsriege des Tüv Nord, der neben dem Tüv Süd (München) und dem Tüv Rheinland (Köln) zu den größten technischen Prüforganisationen in Deutschland zählt.

Petersen folgt dem bisherigen Arbeitsdirektor Harald Reutter nach, der nun im Ruhestand ist. Als Finanzchef ist Jürgen Himmelsbach ebenfalls Mitglied im Tüv-Nord-Vorstand, der weiterhin von Dirk Stenkamp geführt wird. Unter anderem arbeitete Petersen bereits für Siemens. 2016 kam sie zum Tüv Nord und stieg 2018 zunächst in die Geschäftsführung der Teilgesellschaft Tüv Nord Systems auf.