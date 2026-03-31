Photovoltaik-Anlage brennt auf Hallendach – Rauch in Emstek

Emstek (dpa/lni) –

Ein Feuer auf dem Hallendach einer Firma für Lebensmittelverpackungen in der Gemeinde Emstek (Landkreis Cloppenburg) hat einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Niemand wurde bei dem Brand verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Da es zwischenzeitlich zu einer starken Rauchentwicklung kam, wurde die Bevölkerung am Vormittag aufgerufen Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der dichte Qualm zog den Angaben zufolge in Richtung eines benachbarten Wohngebietes sowie zur Bundesstraße 72 und der Autobahn 1. Wenig später wurde diese Warnung aufgehoben.

Die Feuerwehr war mit vielen Kräften im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen war eine Photovoltaik-Anlage auf einem Teil des Hallendachs in Brand geraten. Der Feuerwehr sei es gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und ein Übergreifen der Flammen in die Halle zu verhindern, sagte der Polizeisprecher. Zum entstandenen Sachschaden gab es zunächst keine Informationen.