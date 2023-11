Phoenix Lübeck lässt Fans über Eintrittspreis entscheiden

Lübeck (dpa/lno) –

Fußball-Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck lässt im nächsten Heimspiel die Zuschauer entscheiden, wie viel Eintritt sie bezahlen wollen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, gilt die «Pay-What-You-Want»-Aktion (Bezahle, was Du willst) am nächsten Samstag. Dann treten die zweitplatzierten Lübecker im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Holstein Kiel II an.

«Die Zuschauer selbst bestimmen den Preis für ihre Eintrittskarte nach eigenem Ermessen», hieß es in einer Clubmitteilung. Es gebe «eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Fußballfreunden, für welche die regulären Eintrittsgelder finanziell eine größere Herausforderung darstellen, besonders, wenn es darum geht, mit der gesamten Familie einen Stadionbesuch zu realisieren.» Dem wolle der Verein mit seiner Aktion entgegenwirken.