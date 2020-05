Philologenverband mahnt mehr Hilfe für Lehrer an

Schülerinnen und Schüler der Max-Planck-Schule in Kiel bei einer Abiturprüfung. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Der Philologenverband Schleswig-Holstein hat von der Landesregierung mehr Unterstützung der Lehrer in der Corona-Krise verlangt. «In der Schule haben die Kolleginnen und Kollegen alle Hände voll zu tun, um die Schüler in Kleingruppen zu unterrichten und auf Abstand zu halten, dabei auch noch selbst und andere zu schützen – während sie in ihren Privatwohnungen unterrichtliche Aufgaben auf eigenen Endgeräten zu leisten hätten – inklusive Videokonferenzen», klagte Verbandschef Jens Finger am Sonntag. Gesundheitsschutz und Datenschutz blieben dabei auf der Strecke.

Der Philologenverband unterstütze die allmähliche Öffnung der Schulen und damit auch den Stufenplan der Landesregierung. «An den Schulen vor Ort aber brauchen wir mehr Unterstützung», erklärte Finger. So sollten auch Lehrkräfte Endgeräte wie etwa Laptops zur Verfügung gestellt bekommen. «Die Bundesmittel dafür sollten nicht allein Schülern zur Verfügung gestellt werden.» Gleichzeitig machte er sich für freiwillige Corona-Tests an Schulen stark. «Was Sachsen kann und praktiziert, ist hier auch möglich.»