Philipp Buhl mit erstem Wettfahrtsieg bei Ilca-7-WM

Nuevo Vallarta/Mexiko (dpa/lno) –

Philipp Buhl hat sich bei der Segel-Weltmeisterschaft in der olympischen Ilca-7-Klasse vor der Westküste Mexikos mit einem Wettfahrtsieg in die Top Ten katapultiert. Nach verhaltenem Auftakt kommt der 32-jährige Sonthofener im Revier vor der Riviera Nayarit als Zehnter nach den ersten vier Qualifikationsrennen immer besser in Fahrt. In Führung liegt der Franzose Jean-Baptiste Bernaz.

Laser-Weltmeister Buhl strebt seine dritte Olympia-Teilnahme an. Bei Weltmeisterschaften hat der Olympia-Fünfte von Japan einmal Gold (2020), einmal Silber (2015) und zweimal Bronze (2013, 2018) gewonnen. «Es läuft hier noch nicht ganz rund, aber ich bin gut drauf und der Wettfahrtsieg war sehr cool», sagte Buhl.

Die dreitägige WM-Qualifikation geht am späten Mittwochabend deutscher Zeit mit zwei weiteren Rennen zu Ende. Es folgen sechs Hauptrundenrennen über drei Tage, bevor der 43. Weltmeister in der Ilca-7-Klasse (vormals Laser) am Samstag gekürt wird.

Gut im Rennen liegt auch Buhls Teamkamerad Nik Aaron Willim, der im Feld der 126 Starter aus 45 Nationen Platz elf einnimmt. Wie Buhl ist Willim Mitglied im Norddeutschen Regatta-Verein Hamburg. Er erreichte in diesem Jahr schon mehrfach gute Platzierungen.