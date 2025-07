Philipp Büttner wird Hamburgs neuer Tarzan

Hamburg (dpa/lno) –

Nach Aladdin und Hercules schlüpft Philipp Büttner nun in die Titelrolle des Musicals «Tarzan» in der Hamburger Neuen Flora. Das teilte der Veranstalter Stage Entertainment in der Hansestadt mit. Für die Premiere am 20. November sowie für 14 weitere Shows übernimmt aber Alexander Klaws die Liane.

«Nach all den Jahren, in denen ich diese Rolle schon spielen durfte, ist es für mich eine große Ehre, die Show nach Hause zu bringen», sagte Klaws. Schon 2010 und 2016 hatte der erste Sieger von «Deutschland sucht den Superstar» den Dschungelkönig in Hamburg gespielt. Aktuell reitet der 41-Jährige bei den Karl-May-Spielen im Stück «Halbblut» in seiner Paraderolle als Winnetou durch die Bad Segeberger Kalkberg-Arena.

Philipp Büttner freut sich schon jetzt auf sein Engagement: «Es ist eine große Ehre, Teil dieser einzigartigen Show zu sein. Die Rolle ist körperlich wie emotional eine Herausforderung – und genau das liebe ich daran.» Als Jane wird Abla Alaoui auf der Bühne der neuen Flora stehen.