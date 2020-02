Philipp Bauer verlängert bis 2022 bei Hamburgs Handballern

Hamburgs Philipp Bauer (l.) und Ferndorfs Julius Andersson kämpfen um den Ball. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Rückraumspieler Philipp Bauer hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Handball-Zweitligisten HSV Hamburg bis zum 30. Juni 2022 verlängert. «Ich freue mich total und bin mega happy, dass es für mich mit diesem Team weitergeht», sagte der 23-Jährige in einer Pressemitteilung des Tabellen-Neunten vom Mittwoch. Bauer trägt seit 2018 das HSV-Trikot, verpasste aber die beiden vergangenen Partien wegen einer Gehirnerschütterung. Auch sein Einsatz am Freitag (20.00 Uhr/sportdeutschland.tv) im Heimspiel gegen den VfL Gummersbach ist noch fraglich.

