Pflieger siegt erneut beim Köhlbrandbrückenlauf

Hamburg (dpa/lno) – Philipp Pflieger hat erneut den Köhlbrandbrückenlauf in Hamburg gewonnen. Der Langstreckenläufer siegte am Sonntag in seinem letzten Rennen für das Lauf-Team Haspa-Marathon über die 12,3 Kilometer lange Strecke in der Zeit von 38:27 Minuten. Das Rennen führte zweimal über das Hamburger Wahrzeichen. Bei den Frauen gewann Peggy Götting (MTV Müden/Örtze/51:33).

«Der Wind war heftiger als vor einem Jahr. Und wir hatten dieses Mal Gegenwind auf dem Hinweg», sagte Pflieger, der ab dem 1. Januar für den SCC Berlin startet. Dass er knapp zwei Minuten langsamer war als 2020, führte der 34-Jährige auf eine längere Saisonpause zurück. «Nach dem Berlin-Marathon hatten andere Dinge Priorität», sagte er. Derzeit baut er in seiner Heimat Regensburg ein Haus. «Und es mussten Verhandlungen mit Sponsoren geführt werden», ergänzte Pflieger.

Rund 1700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei der elften Auflage an den Start gegangen. Die Veranstaltung hatte eigentlich am 3. Oktober stattfinden sollen, war aufgrund von Baumaßnahmen im Hafen aber auf den vierten Adventssonntag verschoben worden.

© dpa-infocom, dpa:211219-99-443184/2

Veranstaltung

Ergebnisliste