Pflegekammer kritisiert Kurzarbeit in Krankenhäusern

Ein Schild hängt an der Geschäftsstelle der Pflegekammer Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die niedersächsische Pflegekammer hat es als paradox bezeichnet, dass einige Krankenhäuser in der Corona-Krise Berichten zufolge Kurzarbeit angemeldet haben. «Pflegefachpersonen müssen in Kurzarbeit gehen und Gehaltseinbußen hinnehmen, obwohl andere Bereiche der Pflege vor Arbeit untergehen», kritisierte Kammerpräsidentin Nadya Klarmann am Freitag. Die Pflegekammer hat wegen Personalmangels aus dem Beruf ausgestiegene Fachkräfte dazu aufgerufen, sich als Freiwillige zu melden. Sogar die Bundeswehr helfe inzwischen in Pflegeheimen aus.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte am Mittwoch mitgeteilt, die Kurzarbeit in Kliniken sei «kein flächendeckendes Phänomen». Die Gesellschaft habe von einzelnen Fällen in Kliniken gehört, die eventuell Kurzarbeit planten, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der NDR über Kliniken berichtet, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben.