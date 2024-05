Pflegeheimbewohner zündet sich versehentlich selbst an

Lüneburg (dpa/lni) –

Ein Pflegeheimbewohner hat sich in Lüneburg versehentlich selbst angezündet. In der Nacht auf Samstag habe der 44-Jährige sich eigentlich mit einem Küchenbrenner eine Zigarette anzünden wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei geriet den Angaben nach seine Kleidung in Brand und der Mann erlitt schwerste Brandverletzungen. Ein Mitarbeiter des Pflege- und Therapiezentrums griff laut Polizei schnell ein und verhinderte Schlimmeres. Der Verletzte, der die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt, wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.