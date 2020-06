Pflegebonus für Altenpflege auf 1500 Euro aufgestockt

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen stockt den vom Bundesrat beschlossenen Pflegebonus für Beschäftigte in der Altenpflege auf. Das Land werde ausreichend Mittel zur Verfügung stellen, um den Bonus von 1000 auf 1500 Euro zu erhöhen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag bei der Vorlage eines zweiten Nachtragshaushalts in Hannover. In der Altenpflege in Niedersachsen arbeiten rund 90 000 Menschen. Der Pflegebonus ist eine gestaffelte Prämie des Bundes von bis zu 1000 Euro, die Höhe richtet sich nach Funktion und Arbeitszeit. Etliche Länder, darunter auch Bremen, hatten bereits angekündigt, die Prämie auf 1500 Euro aufzustocken. Sie soll steuerfrei bleiben.