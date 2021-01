Pflegebedürftige stirbt unterernährt: Prozess gegen Sohn

Menschen gehen durch das Amtsgericht. Foto: Peter Steffen/dpa/Archiv

Hannover (dpa/lni) – Nach dem Tod einer 93 Jahre alten Frau muss sich ihr Sohn heute (10.00 Uhr) vor Gericht verantworten. Die Demenzkranke wog nach Angaben des Amtsgerichts Hannover zum Zeitpunkt ihres Todes nur noch 26 Kilogramm und war stark ausgetrocknet. Der 74-Jährige hatte seine Mutter im Dezember 2016 aus einem Seniorenwohnheim in Hannover in ihre eigene Wohnung geholt. Er selbst wohnte überwiegend in Hamburg und soll nur zeitweise in Hannover gewesen sein. Im Juni 2017 starb die Frau.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann gefährliche Körperverletzung durch Unterlassen vor. Außerdem Aussetzung: Er soll seine Mutter in einer hilflosen Lage im Stich gelassen haben, obwohl er sie in seiner Obhut hatte, und sie dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung ausgesetzt haben. Demnach war dem Angeklagten bewusst, dass die Frau eine dauerhafte pflegerische Betreuung brauchte und ihre Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme überwacht werden musste.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-165578/2