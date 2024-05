Pfingstwochenende:Stockender Verkehr auf Hamburgs Autobahnen

Hamburg (dpa/lno) –

Zum Beginn der Pfingstferien ist der Verkehr auf beiden Autobahnen in Hamburg größtenteils nur stockend vorangekommen. Auf der A1 und der A7 rollten die Fahrzeuge am Freitagnachmittag auf Abschnitten von acht bis zwölf Kilometern nur sehr langsam, wie ein Sprecher der Verkehrsleitstelle mitteilte. «Ich bin froh, dass ich heute nicht unterwegs bin», sagte er.

So stockte der Verkehr auf der A1 in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Südost auf zwölf Kilometern. In der entgegengesetzten Richtung staute es sich zwischen den Anschlussstellen Billstedt und Stillhorn auf neun Kilometern. Ebenso lang war der Stau auf der A7 zwischen Marmstorf und Waltershof. In Fahrtrichtung Süden musste zwischen Schnelsen und dem Elbtunnel auf acht Kilometern mit Verzögerungen gerechnet werden.

Laut Verkehrsleitstelle sind die Straßenverhältnisse wenig überraschend. Bei gutem Wetter und den bevorstehenden Feiertagen würden viele verreisen wollen. Bereits im Voraus hatte der ADAC vor Stau zum verlängerten Wochenende gewarnt.