Pfingsten: Reger Rückreiseverkehr am Montag

Reger Reiseverkehr herrscht auf der Autobahn 31 vorm Emstunnel in Fahrtrichtung Süden. Lars Penning (klemmer)/dpa

Hannover (dpa/lni) –

In Niedersachsens Ausflugsgebieten haben Touristen auch am Pfingstmontag den Sonnenschein genossen – nur die Rückfahrt wurde für manche zur Geduldsprobe. Polizeistationen an den Autobahnen meldeten überall einen regen Rückreiseverkehr.

Auf der A2 zwischen Hannover und Braunschweig verstreuten sich nach einem Pkw-Unfall Fahrzeugteile über die Fahrbahnen. Es gab drei Verletzte, wie die Autobahnpolizei in Garbsen bei Hannover mitteilte. In beide Richtungen musste der Verkehr umgeleitet werden. Im Stau verlängerten sich die Fahrzeiten um bis zu 70 Minuten.

Kleinere Staus entstanden auf der A1 Richtung Osnabrück zwischen Lohne und Holdorf und auf der A7 Richtung Hannover zwischen Schneverdingen und Soltau-Süd.

Am Steinhuder Meer nutzten viele Ausflügler das schöne Wetter für einen Spaziergang. Beim Bootsverleiher gab es lange Schlangen, ebenso vor Eisdielen. Dabei war der Montag mit bis zu 20 Grad im Binnenland nicht ganz so warm wie der Pfingstsonntag. An der Küste beobachtete der Deutsche Wetterdienst Temperaturen um 13 Grad und frischen Wind. Für Montag sind Tageshöchstwerte zwischen 17 und 22 Grad, auf den Inseln um 15 Grad vorhergesagt.