Stadland (dpa/lni) –

Bei einem Feuer an einem Stall in Stadland (Landkreis Wesermarsch) sind neun Pferde gestorben. Das Gebäude brannte am späten Montagabend bis auf die Grundmauern herunter, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wurde zunächst auf 800.000 bis 900.000 Euro geschätzt.

Auch ein angrenzendes Wohnhaus war von dem Feuer betroffen. Die fünf Bewohner blieben unverletzt. Warum die Gebäude in Brand gerieten, war laut der Polizei vorerst unbekannt.