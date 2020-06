Der Schriftzug «Feuerwehr» ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Osterby (dpa/lno) – In Osterby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es in der Nacht zum Montag einen Brand in einem Pferdestall gegeben. Dabei ist der Stall zerstört worden – die Pferde konnten gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. An dem Einsatz seien rund 100 Einsatzkräfte beteiligt gewesen. Ursache und Schaden sowie weitere Details waren laut Polizei zunächst unklar.

