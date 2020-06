Pferdestall brennt nieder: Mutmaßliche Brandstiftung

Hamburg (dpa/lno) – Im Zusammenhang mit einem brennenden Pferdestall im Hamburger Stadtteil Lemsahl-Mellingstedt hat die Polizei einen 32 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann stehe im Verdacht den Brand in der Nacht zu Mittwoch gelegt zu haben, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Der Pferdestall mit einer Fläche von etwa 400 Quadratmeter brannte komplett nieder, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall weder Mensch noch Tier. Ob sich zu dem Zeitpunkt des Feuers Pferde in dem Stall befanden, war zunächst noch unklar. Auf dem Gelände eines in der Nähe gelegenen Golfclubs war es laut Feuerwehr in der letzten Zeit zu mehreren Bränden gekommen. Inwiefern die Vorfälle zusammenhängen war zunächst noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten zunächst an.