Pferdeshows «Cavalluna» in Hamburg wegen Witterung abgesagt

Ein Mitarbeiter befreit nahe der Barclays Arena einen Teil eines Parkplatzes vom Schnee. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die vier Vorstellungen der Pferdeshow «Cavalluna» an diesem Wochenende in der Hamburger Barclays Arena fallen aus. Wegen des erheblichen Schneefalls und starker Verwehungen seien die Voraussetzungen für einen sicheren Veranstaltungsbetrieb nicht gegeben, teilten die Veranstalter mit.

Die Schneemassen auf dem Dach der Arena sind demnach noch nicht vollständig beseitigt. Die Show stand für Samstag und Sonntag jeweils zweimal auf dem Programm.