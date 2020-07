Pferdekutsche kippt um: Zwei Senioren verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Rotenburg (dpa/lni) – Zwei Senioren sind bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche in Rotenburg verletzt worden. Die beiden 82 und 83 Jahre alten Männer waren nach ersten Erkenntnissen mit einem Gespann unterwegs, plötzlich scheute das Pferd, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Tier änderte abrupt die Richtung und galoppierte los. Dadurch kippte die Kutsche am Freitagabend um und wurde mitgeschleift. Der Führer der Kutsche erlitt leichte, sein Mitfahrer schwere Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa zweitausend Euro.

