Pferde galoppierten auf Bundesstraße bei Lübeck

Lübeck (dpa/lno) –

Zwischen Lübeck und Ratzeburg sind am Montagmorgen neun Pferde auf die Bundesstraße 207 gelaufen, nachdem sie ein Weidegatter aufgedrückt hatten. Das teilte die Polizei mit. Ein Anrufer aus dem Ausbildungszentrum am Flugplatz hatte der Polizei gegen 8.20 Uhr berichtet, dass mehrere Pferde vorbeigelaufen wären.

Streifenwagen fuhren hinter den Tieren her. Ein Einfangen der galoppierenden Pferde sei nicht möglich gewesen, erklärte die Polizei. Autofahrer hätten sich umsichtig verhalten und ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand gestoppt, um eine Kollision mit den Tieren zu vermeiden.

Tiere bleiben unverletzt

Etwa in Höhe der Abzweigung Groß Sarau seien die neun Pferde kurz stehengeblieben und dann zurück zum heimischen Hof in Richtung Lübeck gelaufen. Die Pferde sollen nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen erlitten haben.