Pferd wegen Ballon in Panik – Tier wird eingeschläfert

Dobersdorf (dpa/lno) –

Wegen der Landung eines Heißluftballons auf einer Wiese im schleswig-holsteinischen Dobersdorf hat sich ein Pferd so schwer verletzt, dass ein Tierarzt es einschläfern musste. Der Vorfall habe sich bereits am Montagabend ereignet, berichtete der sh:z heute. Ein Pferd in einem Gatter habe sich über den nahenden Ballon erschreckt und sei in Panik geraten, zitiert die Zeitung die Inhaberin des Pferdehofs. Dabei habe sich das Tier ein Bein gebrochen. Es sei furchtbar gewesen, alles mitansehen zu müssen und nichts tun zu können, sagte sie.

Der Ballonfahrer sagte dem Bericht zufolge, er habe weiter hinten Pferde auf einer Weide gesehen und deshalb davor landen wollen. Die Pferde in dem Gatter habe er zunächst nicht sehen können. Er sei nicht durchgestartet, weil das Zünden von Brennern sehr viel Lärm verursacht und möglicherweise noch mehr Schaden verursacht hätte.