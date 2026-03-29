Pferd übersteht Anhänger-Unfall auf Autobahn

Ahlhorn (dpa/lni) –

Ein Pferd hat auf der Autobahn 1 bei Ahlhorn einen schweren Unfall seines Transportanhängers nahezu unbeschadet überstanden. Das Tier war in einem Anhänger, als dieser aus noch ungeklärter Ursache während der Fahrt abriss und auf die linke Seite kippte, wie die Polizei mitteilte.

Der Anhänger schleuderte demnach gegen eine Leitplanke und kam auf dem mittleren Streifen des dreispurigen Abschnitts zum Liegen. Die 25-jährige Fahrerin aus dem Kreis Ostholstein blieb unverletzt.

Die Rettung des Tieres war aufwendig, wie aus den Polizeiangaben hervorgeht: Eine Fahrtrichtung wurde dafür vollständig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an. Parallel dazu eilten eine Veterinärbeamtin des Landkreises Cloppenburg sowie Tierärzte zur Unfallstelle.

Das Pferd wurde schließlich aus dem gekippten Anhänger befreit und in einen Ersatzanhänger umgeladen – eine Aktion, für die auch der Gegenverkehr in Richtung Osnabrück kurzzeitig angehalten wurde. Anschließend wurde das Tier zur Untersuchung in tierärztliche Behandlung gegeben. Den Angaben zufolge hatte es den Unfall ohne schwerwiegende Verletzungen überstanden.