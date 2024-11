Pferd rutscht in Wassergraben

Rastede (dpa/lni) –

Ein Pferd ist im Landkreis Ammerland in einen Wassergraben gefallen. Das Tier wurde gerettet, wie die Polizei mitteilte. Eine Reiterin war am Samstag auf einem Pferd bei Rastede unterwegs, als ein Traktor vorbeifuhr. Das Pferd erschreckte sich, die Reiterin konnte zwar noch absteigen, das Tier laut Polizei aber nicht mehr halten. Das Pferd rutschte daraufhin in den Graben. Eine Tierärztin betäubte das Pferd, die Feuerwehr zog es aus dem Graben. Die Reiterin blieb unverletzt, auch das Tier stand selbstständig wieder auf, wie die Polizei weiter mitteilte. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.