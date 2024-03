Pferd randaliert im Pferdeanhänger auf A1

Ratekau (dpa/lno) –

Ein Pferd ist mitten auf der A1 in seinem Transportanhänger in Panik geraten und hat dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Auf der Fahrt in Richtung Hamburg habe die Friesenstute angefangen, aufzusteigen und dabei eine Haltestange durchbrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Folge habe sich das Pferd im Anhänger verkeilt, sodass die Pferdehalterin auf dem Seitenstreifen angehalten und die Polizei verständigt habe.

Die Beamten sperrten die Autobahn A1 den Angaben zufolge für circa 45 Minuten in beide Fahrtrichtungen, weil das Pferd inzwischen eine Seitentür aufgebrochen hatte. Es habe die Gefahr bestanden, dass das Tier auf die Autobahn läuft, sagte ein Polizeisprecher. Eine herbeigerufene Tierärztin sedierte schließlich das Tier, anschließend konnte die Pferdehalterin begleitet von der Polizei die Autobahn verlassen und zu ihrem Gestüt zurückkehren. Das Pferd wurde demnach nicht verletzt.