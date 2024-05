Pferd randaliert auf A21 in Transportbox: A21 kurz gesperrt

Bad Oldesloe (dpa/lno) –

Wegen eines wild gewordenen Pferdes in einer Transportbox ist die Autobahn 21 bei Bad Oldesloe am Samstagnachmittag in Richtung Hamburg kurzzeitig gesperrt worden. Das Tier habe sich in dem Pferdetransporter selbstständig gemacht und die Mittelwand durchgetreten, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Weil es auf der Strecke keinen Seitenstreifen gebe, habe das Auto auf der Fahrbahn anhalten müssen. «Das ist natürlich extrem gefährlich», sagte der Sprecher. Um das Pferd sichern zu können, sei die Autobahn kurz gesperrt worden. Die Beifahrerin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, weil sie von dem Pferd am Kopf getroffen wurde.