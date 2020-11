Peine (dpa/lni) – Ein Pferd ist im Landkreis Peine auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Das Tier wurde noch am Unfallort wegen der Verletzungen von einem Arzt eingeschläfert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach führte ein 15-jähriges Mädchen am Freitag das Pferd in Liedingen am Fahrbahnrand. Durch einen vorbeifahrenden Lastwagen erschrak das Tier und lief auf die Straße, wo es vom Auto einer 47-Jährigen getroffen wurde. Die 15-Jährige blieb unverletzt.

