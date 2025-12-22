Pferd in Futterreifen eingeklemmt – Tier überlebt nicht

Hamburg (dpa/lno) –

Dramatische Tierrettung in Hamburg-Niendorf: Auf einer Weide an der Grenze zu Schleswig-Holstein hat sich in der Nacht ein Pferd so ungünstig an seinem Futterplatz eingeklemmt, dass es wenig später gestorben ist. Das Tier sei in einem sogenannten Futterreifen eingeklemmt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ob das Pferd Vorerkrankungen hatte, konnte er nicht sagen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Demzufolge war das Tier mit dem Hinterteil in einem als Futtertrog genutzten Traktorreifen eingeklemmt. Das entkräftete Tier starb während der Rettungsaktion.

Dabei ist den Angaben der Feuerwehr zufolge auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Er kam mit Kreislaufproblemen und einer Handverletzung ins Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr war mit etwa einem Dutzend Einsatzkräften am Unfallort.