Pferd im Morast versunken – von Tierärztin erlöst

Ein Pferd ist auf einer Weide in Elmenhorst im Kreis Herzogtum Lauenburg in einen Graben gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Feuerwehren aus den Orten Elmenhorst, Talkau und Sahms befreiten das Tier. Eine von der Feuerwehr verständigte Tierärztin aus Schwarzenbek entschied sich jedoch das Pferd zu erlösen. Die Besitzerin hatte den Unfall am Morgen entdeckt und sofort die Feuerwehr verständigt. Die «Lübecker Nachrichten» hatten zuvor berichtet.