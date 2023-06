Pfefferspray vor Gemeindezentrum versprüht: Verletzte

Bremen (dpa/lni) –

Ein Mann soll vor einem Gemeindezentrum im Bremer Stadtteil Neustadt Reizgas versprüht und so mehrere Besucherinnen und Besucher verletzt haben. Warum es dazu kam, ist bislang unklar. Es werde nach ersten Ermittlungen nicht davon ausgegangen, dass das Reizgas gezielt in das Gemeindezentrum gesprüht wurde, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge wurde am Freitagnachmittag Pfefferspray vor dem Gemeindezentrum versprüht, das dann in das Gebäude zog. Rund 50 Menschen, darunter auch Kinder, klagten anschließend über Atembeschwerden. Rettungskräfte behandelten zehn Menschen vor Ort, zwei von Personen wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Zeugen hatten die Polizei auf die Spur eines Tatverdächtigen gebracht. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Die Beamten nahmen kurz darauf einen 48 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.