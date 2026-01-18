Pfefferspray in Bar versprüht – Sieben Verletzte

18. Januar 2026 8:29
Sieben Menschen sind in einer Bar durch Pfefferspray verletzt worden. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa
Hildesheim (dpa/lni) –

In einer Bar in Hildesheim sind sieben Menschen durch Pfefferspray leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, setzte ein Mann das Mittel am frühen Morgen in der Bar ein – um aus bisher unbekannten Gründen dessen Wirkung zu testen. Der 26-Jährige floh daraufhin aus der Bar. Der Barbesitzer und weitere Gäste verfolgten den jungen Mann und konnten ihn bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Ersten Erkenntnissen nach stand er unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

