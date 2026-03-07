Pfefferspray an Schule: Sechs Schüler in Bremen verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Ein Jugendlicher hat an einer Schule im Bremer Stadtteil Walle Pfefferspray versprüht und damit sechs Schülerinnen und Schüler verletzt. Anschließend flüchtete der Jugendliche, wie die Polizei mitteilte. Am Freitagmittag rückten Feuerwehr und Rettungsdienst zunächst mit einem Großaufgebot zur Schule aus.

Die Verletzten wurden vor Ort behandelt, sie erlitten Reizungen im Augenbereich. Eine Schülerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach entsprechender Lüftung durch die Feuerwehr konnte der Unterricht fortgesetzt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.