Pfarrer plant Weihnachten im Stadion

Spieler stehen auf dem Spielfeld in der leeren HDI Arena. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Angesichts der Corona-Beschränkungen will ein katholischer Pfarrer Weihnachten mit bis zu 2000 Besuchern im Stadion von Hannover 96 feiern. «Wir können das natürlich nur machen, wenn das Gesundheitsamt grünes Licht gibt und die Infektionslage es erlaubt», sagte Heinrich Plochg von der St.-Joseph-Gemeinde der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (HAZ/Samstag). Es nicht zumindest zu versuchen, würde Stillstand bedeuten, sagte Plochg dem Blatt.

Dem Bericht nach ist der Mietvertrag bereits unterschrieben und das Hygienekonzept der Gemeinde sieht vor, dass professionelle Ordner bis zu 2000 Besucher auf der Westtribüne platzieren. Nur jede dritte Reihe soll besetzt werden. «Wir würden uns freuen, in Corona-Zeiten in der HDI-Arena unseren kleinen Beitrag zu einem besonderen Gottesdienst leisten zu können», wird der bei 96 für den Stadionbetrieb zuständige Christian Katz in dem Bericht zitiert.

Nach Einschätzung aus dem Gesundheitsministerium in Hannover wäre eine solche Veranstaltung nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes möglich. Darin heißt es, dass Religionsausübung unabhängig von der Zahl der teilnehmenden Personen zulässig ist, wenn sichergestellt ist, dass Maßnahmen aufgrund eines Hygienekonzepts getroffen werden. Die derzeit geltenden Beschränkungen durch den Teil-Lockdown sind allerdings zunächst bis zum 30. November befristet. Welche Regelungen an Weihnachten gelten werden, ist also noch unklar.

