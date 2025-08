Pfähle von abgerissener Strandbar 54° Nord versteigert

St. Peter-Ording (dpa/lno) –

Über viele Jahre haben die mächtigen Holzpfähle die Strandbar 54° Nord in St. Peter-Ording sicher getragen. Jetzt hilft der Erlös ihrer Versteigerung der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Die Tourismus-Zentrale des Nordseebads hatte zu der außergewöhnlichen Versteigerung eingeladen und mehrere Hundert Menschen kamen, um entweder ganze Holzstapel für den guten Zweck zu ersteigern oder kleine Holzstücken mit eingebranntem Stempelzeichen als Erinnerung mitzunehmen.

Der Pfahlbau auf dem breiten Strand von St. Peter-Ording war im Mai abgerissen worden. Das war nach Angaben der Tourismus-Zentrale notwendig, weil sich die Wasserkante am Ordinger Strand jedes Jahr weiter landeinwärts verschiebt. Zuletzt habe der Bau fast dauerhaft im Wasser gestanden. Die neue Strandbar 54° Nord wurde bereits eröffnet – sie steht rund 250 Meter weiter im Landesinneren.

«Die DLRG leistet bei uns vor Ort großartige Arbeit, insbesondere in der Wasserrettung und als First Responder bei medizinischen Notfällen», hatte die Tourismus-Direktorin von St. Peter-Ording, Katharina Schirmbeck, vor der Veranstaltung die Entscheidung begründet, den Erlös an die DLRG zu geben. «Mit dieser Spendenaktion können unsere Gäste und Einheimischen ein Stück Strandgeschichte mitnehmen und gleichzeitig etwas zurückgeben.» Die Erlössumme war am Nachmittag noch nicht bekannt.