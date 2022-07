Petkovic erreicht Tennis-Viertelfinale in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Andrea Petkovic hat als einzige deutsche Tennisspielerin das Viertelfinale bei den European Open in Hamburg erreicht. Mit einer stabilen Leistung bezwang die 34-Jährige am Dienstag bei Temperaturen von rund 34 Grad im Achtelfinale die Japanerin Misaki Doi mit 6:4, 6:3. Die Gegnerin der an Nummer acht gesetzten Vorjahresfinalisten in der Runde der besten Acht wird erst am Mittwoch ermittelt.

Zuvor waren Jule Niemeier mit 4:6, 6:0, 4:6 gegen Joanne Züger aus der Schweiz und Sabine Lisicki mit 4:6, 2:6 gegen die Serbin Alexandra Krunic in der ersten Runde des Sandplatzturniers ausgeschieden. Damit ist von sechs gestarteten deutschen Spielerinnen nur noch Petkovic dabei.