Peter Lohmeyer: Mag mich nicht für Lieblingskino entscheiden

Peter Lohmeyer, Schauspieler. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

Hamburg/Berlin (dpa) – Nach einem monatelangen Dornröschenschlaf werden auch bei uns hoffentlich schon bald wieder die Kinos öffnen. Viele Filmfreunde warten schon sehnsüchtig auf den Neustart – und darauf, endlich das Lieblingskino wiederzusehen. Der Schauspieler Peter Lohmeyer (59) hat gleich mehrere Favoriten. Er kann und will sich nicht entscheiden, wenn er sein Lieblingskino in der Hansestadt benennen soll. «Das Schöne ist, jedes hat eine andere Atmosphäre», sagte der Wahlhamburger der Deutschen Presse-Agentur.

«Manchmal gehe ich auch wegen dem einen Film in das Kino und wegen eines anderen Films in das andere. Zum Beispiel würde ich mir einen englischen Film wahrscheinlich in der «Passage» angucken und im «Zeise» was Deutsches vielleicht. Manchmal habe ich so Vorlieben.» Er sei sehr froh über die Kinokultur in Hamburg und und hoffe «toi, toi, toi, dass es erhalten bleibt und so, dass die Leute wieder ins Kino gehen. Bitte, bitte».

© dpa-infocom, dpa:210407-99-109714/2