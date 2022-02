Perfektes Debüt für Trainer Freyer: Oldenburg feiert Sieg

Oldenburg (dpa/lni) – Die EWE Baskets Oldenburg haben mit einer beeindruckenden Leistung beim Debüt von Trainer Ingo Freyer die Niederlagen-Serie beenden können. Die abstiegsbedrohten Niedersachsen bezwangen am Mittwoch in einem Nachholspiel der Basketball-Bundesliga Aufsteiger MLP Academics Heidelberg überraschend klar mit 109:73 (51:33) und konnten sich nach zuvor acht Pleiten hintereinander wieder über zwei Punkte freuen. Mit einer Bilanz von 3:14-Siegen bleiben die Baskets allerdings weiterhin Tabellenletzter.

Unter dem neuen Coach Freyer, der am Montag Interimstrainer Alen Abaz abgelöst hatte, zeigten sich die Oldenburger früh in der Partie treffsicher und zudem konzentriert in der Defensive. Angeführt von Top-Scorer Michal Michalak (26 Punkte) waren die Gastgeber in jedem Viertel besser. Die Baskets präsentierten sich anders als zuletzt über 40 Minuten in guter Verfassung und belohnten sich am Ende mit einem deutlichen Erfolg. Neben Michalak trafen fünf weitere Baskets-Profis im zweistelligen Bereich. Phil Pressey kam auf 13 Assists und zwölf Rebounds.

