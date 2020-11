Per Haftbefehl gesuchter Mann ohne Ticket im Zug erwischt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Weil er ohne Fahrschein mit dem Zug unterwegs war, hat die Polizei einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Polen gefasst. Der 45-Jährige fiel in Hannover bei einer Kontrolle im IC von Amsterdam nach Berlin auf, wie die Bundespolizei am Sonntag in Hannover mitteilte. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann wegen mehrerer Eigentumsdelikte von den polnischen Behörden gesucht wurde. Er wurde daraufhin verhaftet und muss nun eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und acht Monaten absitzen. In Deutschland lag gegen den am Freitag gefassten Mann ein Haftbefehl vor, weil er eine Geldstrafe wegen Leistungserschleichung nicht gezahlt hatte.