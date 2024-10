Per Haftbefehl gesuchter Mann in Hamburg festgenommen

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist im Hamburger Hauptbahnhof festgenommen worden. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Freitagabend im Hamburger Hauptbahnhof festgenommen worden. Der 28-Jährige war zuvor ohne gültiges Zugticket von München nach Hamburg gefahren, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der Überprüfung des Mannes durch die Bundespolizei habe sich dann herausgestellt, dass gegen ihn ein europäischer Haftbefehl des Landes Belgien wegen organisierten und bewaffneten Raubüberfalls vorlag. Seine noch zu verbüßende Freiheitsstrafe betrug 1459 Tage. Der Mann wurde in die Untersuchungshaft gebracht.