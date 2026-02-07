Per Haftbefehl gesucht – Mann springt von Balkon

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem Sprung vom Balkon hat in Hamburg-Harburg ein 37-Jähriger einen Fluchtversuch vor der Polizei unternommen. Der Mann sei am Freitagabend aus dem zweiten oder dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gesprungen und habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen, teilte ein Polizeisprecher mit. Er sei aber gefasst worden. Mit dem Sprung vom Balkon habe sich der 37-Jährige seiner Verhaftung entziehen wollen. Warum gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, wurde zunächst nicht bekannt.

Die Polizisten waren zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in dem Haus gerufen worden. Vor Ort fanden sie einen leicht verletzten 38-Jährigen vor dem Haus. Beim Betreten der Wohnung flüchtete dann der 37-Jährige mit dem Sprung vom Balkon. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.