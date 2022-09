Per Haftbefehl gesucht: Mann bei Verkehrskontrolle gefasst

Lauenburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann nach einer Verkehrskontrolle in Lauenburg festgenommen. Der 32-jährige Autofahrer war am Samstag nicht nur mit einem gefälschten russischen Führerschein unterwegs, gegen ihn lagen außerdem zwei Haftbefehle vor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Seine Fahrerlaubnis hatte der Mann aus Mecklenburg-Vorpommern bereits vor knapp einem Jahr verloren. Der 32-Jährige wurde schließlich in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht.