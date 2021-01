Per Eigentor: Hannover verliert Verfolgerduell beim KSC

Jerôme Gondorf (l) vom Karlsruher SC und Dominik Kaiser von Hannover 96 kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck/dpa

Karlsruhe (dpa) – Hannover 96 hat den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen verloren das Verfolgerduell beim Karlsruher SC am Mittwoch durch ein Eigentor von Kingsley Schindler (65. Minute) mit 0:1 (0:0). Während der in diesem Jahr noch unbesiegte KSC bis auf vier Punkte an den Relegations-Rang heranrückte, fiel Hannover zum Rückrundenstart auf Platz acht zurück.

Die Niedersachsen bestätigten ihrer magere Bilanz auf fremden Plätzen. Im zehnten Spiel nur zehn Punkte und drei Siege sind zu wenig für einen Aufstiegsaspiranten. Die Gäste begannen zwar forsch, verpassten durch Genki Haraguchi (7.) und Marvin Ducksch (10.) aber die frühe Führung.

Anschließend gestaltete der KSC die Partie ausgeglichener. In der 18. Minute klärte Hannovers Sei Muroya im eigenen Fünfmeterraum, kurz vor der Pause prüfte Kyoung-rok Choi Hannovers Keeper Michael Esser mit einem Schuss aus spitzem Winkel (45.). Dazwischen vergab Schindler für die insgesamt aktiveren Niedersachsen noch eine Chance per Kopf (26.). Die Überlegenheit konnten die Hannoveraner, die 17 Mal auf gegnerische Tor schossen, aber nicht verwerten.

Trotz miserabler Platzverhältnisse blieb das Spiel auch in der zweiten Hälfte unterhaltsam. Nach einer Kopfballmöglichkeit durch Karlsruhes Daniel Gordon (54.) scheiterte Ducksch auf der anderen Seite am glänzend reagierenden Schlussmann Marius Gersbeck (58.). 25 Minuten vor dem Ende verlängerte Schindler eine Ecke des KSC per Kopf ins eigene Netz. Hannover kam zwar noch mal, aber auch Joker Hendrik Weydandt konnte Gersbeck nicht überwinden (80.).

