Pekeler will noch «mindestens zwei Jahre» weiterspielen

Kiel (dpa/lno) –

Der frühere Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler denkt noch nicht an ein Karriereende. «Solange ich noch konkurrenzfähig bin und ich Spaß dabei habe, gibt es für mich keinen Grund aufzuhören. Ich möchte auf jeden Fall noch mindestens zwei Jahre weiterspielen. Anschließend muss man schauen, wie es körperlich aussieht», sagte der Kreisläufer vom THW Kiel dem Portal «handball-world».

Pekeler hatte erst unter der Woche seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister um ein Jahr verlängert. Dazu wurde eine Option bis zum 30. Juni 2027 vereinbart.

Mit den Kielern steht Pekeler in der Bundesliga auf Tabellenplatz drei. Der 33-Jährige kuriert zurzeit einen Sehnenriss im Daumen aus und will am liebsten nach der WM-Pause gegen Magdeburg wieder auflaufen. «Ob das realistisch ist, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht einschätzen», berichtete der Kieler, der 2018 von den Rhein-Neckar Löwen zurückgekehrt war.